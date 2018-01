Sindicatos denunciam falta de repasse sindical pelo governo do Estado

Alguns sindicatos de servidores estaduais estão com dificuldades para manterem os compromissos financeiros em dias. A alegação é que o governo do Estado está com mais de três meses com os repasses da contribuição dos filiados em atraso, que atualmente corresponde a 1% do valor da remuneração mensal.

A Associação de Docentes da Universidade Estadual do Piauí (Adcesp) informou ao Jornal O Dia que precisou fazer empréstimo para realizar o pagamento dos funcionários e das contas de água e luz, por exemplo. “A falta desses repasses afeta diretamente a vida do sindicato e dos servidores. Cada um tem suas contas, seus compromissos, e o desconto foi efetuado nos salários”, afirmou Daniel Solon, diretor de assuntos sindicais da Adcesp.

Segundo a Adcesp, o governo ainda não apresentou propostas às entidades sobre a regularização dos repasses. “A desculpa apresentada por funcionários do órgão responsável pelos repasses é de que o governo priorizou o pagamento da folha de servidores”, disse a Associação.

Representantes de entidades sindicais do Piauí vão se reunir esta semana para acionar o Governo do Estado na Justiça por crime de apropriação indébito devido à falta dos repasses, uma vez que, segundo as entidades, os descontos dos associados têm sido realizados normalmente nos contracheques.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Engenheiros, Antônio Florentino Filho, as entidades estão buscando “socorro financeiro” às federações as quais estão filiadas. “Vamos acionar a Justiça pelos valores que estão sendo apropriados indevidamente pelo Estado. Percebemos que os nossos governantes estão em consonância para reduzir as atividades sindicais e diminuir a força dos profissionais, mas vamos nos unir contra esse movimento que é grave”, declarou.

No entanto, a assessoria de imprensa da Secretária de Fazenda (SEFAZ) negou que os repasses estejam em atraso. “De acordo com a instrução normativa número 7, de 4 de agosto de 2017, da Secretaria de Administração e Previdência, a Sefaz tem 30 dias após o encerramento da folha de pagamento para fazer o repasse às entidades. Vale ressaltar que a folha de novembro só foi concluída no dia 13/12, desta forma, o governo tem até o dia 13/01 para efetivar o repasse aos sindicatos”, explicou em nota enviada ao Jornal O DIA.

Ithyara Borges - Jornal O Dia