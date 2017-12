Silas celebra aprovação do uso do FGTS para bancar 'Minha Casa, Minha Vida'

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6) um projeto de lei que autoriza a capitalização da Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por meio de autorização do Conselho Curador do fundo. A medida será adotada como uma alternativa para a escassez de recursos para investimentos no setor da construção civil, mais especificamente para a área de habitação.

O deputado Silas Freire (Foto: Ascom)

O projeto de lei tem o objetivo de deixar expresso que a medida viabilizará que a Caixa Econômica possa continuar ampliando seus empréstimos para saneamento, infraestrutura, mas principalmente para a habitação, pelo Minha Casa Minha Vida.

Em outubro, o deputado federal Silas Freire (Podemos) fez um apelo, no Plenário da Câmara, cobrando medidas para a manutenção do Minha Casa Minha Vida: “Num país de milhares de desempregados, o fim do Minha Casa Minha Vida agravaria ainda mais a crise, mas a Caixa Econômica tem dinheiro sim, o que falta é apenas a autorização de capital”, argumentou Silas Freire na ocasião.

O deputado piauiense chegou, à época, a sugerir a utilização de recursos do FGTS para financiar o programa habitacional.

Diante da dificuldade, milhares de trabalhadores da área ocuparam agências da Caixa Econômica em todo o país, inclusive no Piauí, onde o protesto teve a adesão do Sindicato dos Bancários e de um grupo de construtores.

Agora, com a definição da solução, Silas Freire comemora o resultado obtido na Câmara. “Cobramos, protestamos e apontamos o caminho. Esse socorro à Caixa Econômica é urgente e nós precisávamos encontrar uma saída, o que não podíamos era deixar um programa tão importante como o Minha Casa Minha Vida acabar, prejudicando tanto a economia quanto os cidadãos que trabalham no setor, além dos beneficiários do programa que sonham com a casa própria”, finalizou ele.

