Senado derruba decisão do STF e permite volta de Aécio ao mandato

Com 44 votos "não", os senadores decidiram derrubar a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no início da noite desta terça-feira (17). Outros 26 senadores votaram "sim" (para manter a decisão do STF). No total, 71 de 81 senadores estiveram presentes na sessão, incluindo Paulo Bauer, que chegou apenas para a votação. Não houve abstenções, e o presidente do Senado não votou. Com a decisão, as medidas cautelares impostas a Aécio Neves pelo Supremo Tribunal Federal deixam de valer.

Eram necessários 41 votos para haver decisão por maioria absoluta. Antes da votação, dez senadores discursaram na tribuna: cinco a favor e cinco contra. Então, líderes encaminharam o voto das bancadas. A sessão durou duas horas e meia e a votação foi postergada por mais de meia hora até a chegada de Paulo Bauer (PSDB), que estava no hospital.

Veja como cada líder partidário encaminhou o voto de sua bancada. O voto "sim" mantém a decisão do STF. O voto "não" rejeita a decisão do STF e livrar Aécio Neves das medidas cautelares:

PMDB - voto "não"

PSDB - voto "não"

PT - voto "sim"

DEM - libera a bancada

PR - voto "não", com exceção do senador Magno Malta

PP - voto "não", com exceção da senadora Ana Amélia

PSB - voto "sim"

PSD - libera a bancada

Podemos - voto "sim"

PDT - voto "sim"

PPS - voto "não"

PSC - voto "sim"

Rede - voto "sim"

PTC - voto "não"

Pros - voto "não"

