Sem dificuldades, executivos aprovam Orçamentos com apoio do legislativo

Após semanas de encontros entre gestores de órgãos, bancadas de oposição e situação no parlamento, audiências e intensa discussão, a Câmara Municipal de Teresina e a Assembleia Legislativa do Piauí aprovaram o orçamento para o exercício financeiro de 2018 para Prefeitura de Teresina e Governo do Estado, respectivamente. No caso da Alepi, a peça também vale para o Poder Judiciário e órgãos auxiliares do Legislativo e instituições autônomas.

Na Assembleia Legislativa do Piauí, o texto aproado prevê receitas é de R$ 10,5 bilhões para o Executivo estadual, que controla a grande parte dos órgãos e executa a maioria das ações de serviço público. Desse total, apenas 3% são livres para execução do chefe do Executivo estadual, tendo em vista que os demais recursos são de destinação obrigatória, como folha de pagamento, custeio da máquina pública, amortização de juros de dívidas de empréstimos, entre outros.

Assembleia Legislativa do Piauí. (Foto: Arquivo O Dia)

O relator do orçamento, deputado Severo Eulálio (PMDB), explicou que o texto é consenso entre os deputados e resultado de um trabalho que empreende esforços em busca de garantir serviços à população. Do total de R$ 10,6 bilhões, a maioria fica concentrada em Educação, com R$ 1,9 bilhão, saúde com R$ 1,1 bilhão, segurança pública, com R$ 631 milhões. A Secretaria de Administração e Previdência terá orçamento previsto de R$ 2,7 bilhões, no entanto, no cálculo contém recursos para aposentados e pensionistas.

O deputado estadual João de Deus (PT), líder do governo, argumentou que o Poder Executivo apresentou uma proposta muito próxima da realidade, num esforço das secretarias de Planejamento, Fazenda, Governo, que leva em conta o interesse em manter a situação financeira do estado em equilíbrio. “Tudo foi feito de forma consensual, se não foi repassado mais valores aos órgãos é porque a arrecadação prevista não é suficiente para dar a todos os órgãos aquilo que todos merecem, mas a pró- pria escassez foi dividida de forma igualitária”, explicou João de Deus, acrescentando que o país passa por dificuldade financeira e o Piauí tem conseguido enfrentar sem perder equilíbrio.

Entre as emendas de deputados que mudaram a reforma, se destacam a retirada de R$ 3,5 milhões da Coordenadoria de Comunicação para o Corpo de Bombeiros, R$ 2,5 milhões de encargos retirados para a recém criada Agencia Reguladora de Serviços do Piauí (Agrespi) e R$ 500 mil para o Fundo de Saúde.



“Faltou emendas para melhorar aplicação do orçamento”, diz vereador

O presidente da Comissão de Finanças da Câmara, responsável por analisar a viabilidade de emendas parlamentares para o orçamento, por exemplo, criticou a falta de iniciativa de vereadores para de melhorar a distribuição do orçamento. Segundo Joaquim do Arroz (PRB), a concentração de recursos em algumas pastas é justificável, mas, no total, o valor poderia ser melhor partilhado. Algumas propostas da oposição chegaram a ser analisadas, mas foram inviabilizadas por falta de informações.

"Precisa fazer menos estardalhaço politico e trabalhar mais com consciência”, destacou Joaquim do Arroz. (Foto: Moura Alves/O Dia)



“Os remanejamentos indicados foram analisados, mas a oposição não disse de onde iria tirar o dinheiro, como ia tirar e como ia aplicar. Então, tivemos que negar. Portanto, para melhorar a aplicação do orçamento, dá uma nova visão legislativa em relação ao orçamento, nada foi feito. Foi tudo aprovado de acordo com o que veio do executivo. Precisa fazer menos estardalhaço politico e trabalhar mais com consciência”, destacou Joaquim do Arroz.

Além da possibilidade de propor o remanejamento, os vereadores têm o direito de indicar emendas no valor de R$ 750 mil cada, o que é considerado baixo pelo presidente da Comissão. “É muito pouco. Basta ver que o governador em uma pequena reunião destinou aos vereadores R$ 500 mil em emendas. Então, R$ 750 mil é muito limitado e se você for querer transformaram isso em asfalto, por exemplo, não dá para fazer muita coisa”, pontuou o vereador.

A vereadora Graça Amorim admitiu que o orçamento poderia ter sido maior, mas garantiu que os valores atendem aos interesses de todos. “Esse projeto chegou enxuto e até por isso foi pouco alterado pelos vereadores. A Prefeitura antes de enviar a proposta orçamentária para a Câmara discute com a sociedade, a população é ouvida sobre o que deseja que seja executado em favor da sua comunidade, por isso esse orçamento é enxuto”, afirmou.



Oposição promete fiscalizar aplicação dos recursos para combater uso eleitoral

Dentre os 30 deputados estaduais piauienses, seis são oposicionistas e mais um se declara independente aos demais. Para os deputados da oposição, o orçamento votado na Assembleia Legislativa não priorizou os investimentos em áreas sociais e é preciso aumentar a fiscalização na aplicação dos recursos ano que vem, por conta do período eleitoral.

De acordo com Robert Rios (PDT), líder da oposição, a única proposta que a oposição conseguiu aprovar foi o aumento da previsão de recursos para o Corpo de Bombeiros. “O orçamento aprovado e defendido pelo governo pode ser chamado de fantasmagórico. Recursos nas áreas de educação, saúde e segurança ficaram aquém da necessidade do povo. Mas vamos fazer uma oposição sistemática para evitar que os recursos sejam utilizados com viés eleitoral para beneficiar o governo”, pontuou o parlamentar, que registrou também o crescimento de recursos para comunicação e assistência social.

De acordo com Robert Rios (PDT), líder da oposição, a única proposta que a oposição conseguiu aprovar foi o aumento da previsão de recursos para o Corpo de Bombeiros. (Foto: Moura Alves/O Dia)



Ainda no decorrer da semana, o governador Wellington Dias (PT) chamou a atenção de secretários e servidores do Executivo, para que cumpram a legislação sobre as ações do poder público em relação ao processo eleitoral.



Tribunal de Justiça custará 568 milhões ao Piauí em 2018; Assembleia R$ 334 milhões

A proposta orçamentária aprovada pelos deputados estaduais também prevê a quantidade de recursos que será destinada aos outros poderes. No caso do Tribunal de Justiça, são R$ 568 milhões para bancar a atuação do Judiciário em 2018, incluindo pagamento de pessoal, investimentos em infraestrutura, tecnologia, construção de sedes, entre outros.

O presidente do Poder foi procurado para comentar o assunto, mas não foi localizado, nem mesmo por meio da sua assessoria de imprensa. Dentre os outros poderes, a Assembleia Legislativa do Piauí terá orçamento de R$ 334 milhões, R$ 4,9 milhões para Corregedoria do Tribunal de Justiça, R$ 115 milhões para o Tribunal de Contas do Piauí, R$ 82 milhões para Defensoria Pú- blica estadual e R$ 196 milhões para o Ministério Público do Piauí.

O Fundo de Modernização do TJ terá orçamento de R$ 14 milhões e o Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor será de R$ 700 mil. Em relação ao orçamento das outras instituições, o relator do orçamento, deputado estadual Severo Eulálio, informou que todos os órgãos receberam incremento de 3,5%, maior que 1% previsto pelo poder Executivo. O líder do governo, deputado João de Deus, citou que todos os números representam as condições reais que o governo espera concretizar ano que vem, levando em conta as dificuldades do momento econômico.



Oposição critica falta de recursos para políticas voltadas às mulheres; líder reage

O orçamento da Prefeitura de Teresina foi votado e aprovado em meio a protesto e polêmica na Câmara Municipal no último dia 20. O texto recebeu 21 votos favoráveis, mas a oposição critica a falta de recursos para políticas destinadas às mulheres e o grande número de recursos para pastas que não executam ações, como, por exemplo, a de governo. De acordo com o vereador Dudu (PT), será quase inviável realizar ações em prol da população feminina da Capital.

“Mais da metade da população de Teresina é composta por mulheres e terá apenas 0,08% do orçamento no pró- ximo ano. Fica inviável desenvolver políticas públicas para as mulheres com esse recurso. O prefeito não tem compromisso com as mulheres. Enquanto as secretarias de Comunicação e de Governo, que não fazem obras vão receber mais de R$ 40 milhões juntas”, pontuou.

No texto que foi aprovado, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres será contemplada com R$ 2.688 milhões em 2018; as de Governo e de Comunicação Social, que foram citadas pelo parlamentar, receberão, R$ 31.204 milhões e R$ 13.955 milhões, respectivamente. A líder do prefeito, vereadora Graça Amorim (PMB), contestou as acusações e alegou que as mulheres não serão beneficiadas com os recursos destinados só para uma das pastas.

“Políticas públicas para mulheres não são feitas exclusivamente pela Secretaria das mulheres", diz Graça Amorim. (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)



“Políticas públicas para mulheres não são feitas exclusivamente pela Secretaria das mulheres, é feita quando, por exemplo, a prefeitura constrói uma creche em tempo integral, quando faz qualificação profissional através da Fundação Wall Ferraz, quando instala o centro de saúde exclusivo para mulher, e outros órgãos. É um conjunto de ações voltadas para elas”, explicou.



Ithyara Borges e João Magalhães