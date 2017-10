Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (17/10)

78 famílias ocupam terreno no Soinho e PM é acionada para desocupação



A equipe de gerenciamento de crise da Polícia Militar foi acionada até o local da invasão para tentar resolver o conflito. Ao todo, 78 famílias que moram de aluguel no Povoado Soinho fizeram a ocupação e os ânimos se acirraram depois que homens, supostamente a mando do proprietário do terreno, teriam tentado desapropriar o local.



Comércio funciona em horário diferenciado no feriado do Dia do Piauí



Por conta do feriado do Dia do Piauí, comemorado na próxima quinta-feira (19), shoppings, supermercados e lojas do Centro de Teresina funcionarão em horário diferenciado.



Moradores protestam contra pedido de reintegração de posse de terra



Os moradores do bairro Vale do Gavião, na zona leste de Teresina, protestaram na manhã desta terça-feira (17) contra o pedido de desocupação de terra, emitido pela Prefeitura de Teresina. Com faixas de “Ocupação do Alto Vale”, “Não a reintegração de Posse”, “Não vamos pagar pela crise”, o protesto passou pela prefeitura da cidade e seguiu até o prédio da SDU/Leste, localizado no bairro São Cristóvão. Os manifestantes querem a suspensão da ordem de despejo direcionada a moradores de duas ocupações localizadas no bairro Vale do Gavião, zona Leste da capital.



Juiz condena filho do governador a devolver dinheiro de jatinho e resort



O filho do governador Wellington Dias (PT), Vinícius Dias, foi condenado a devolver aos cofres públicos a quantia de R$ 17.267, gastos no ano de 2015 com o frete de um jatinho e com hospedagem em um resort na praia Barra Grande, litoral do Piauí. O major Francisco José Almeida Viana, que autorizou a viagem através do Gabinete Militar, também foi condenado na ação.



Decreto do governador anula pagamento de fornecedores a partir desta semana



O governador Wellington Dias (PT) assinou, no dia 6 de outubro, um decreto determinando a anulação de saldos de empenho não liquidados, referentes a uma das fontes de recursos do Tesouro estadual, no exercício de 2017. O decreto nº 17.404 determina que a anulação dos saldos de empenho ocorra a partir desta segunda-feira (16). Na prática, o decreto anula as promessas de pagamento de obras em andamento e que já foram medidas pelas empresas contratadas. Estabelece, ainda, o inadimplemento de outras compras do estado já empenhadas.

