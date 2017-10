Rede de Controle monta força tarefa para combater a corrupção eleitoral

As eleições só irão acontecer no próximo ano, mas os órgãos que atuam na fiscalização e combate à corrupção eleitoral já estão se mobilizando para evitar ilícitos eleitorais desde agora. Ontem, membros dos órgãos que compõem a Rede de Controle, se reuniram para traçar um plano de atuação conjunta para combater a corrupção. Compõem a rede de controle o Tribunal de Contas do Estado, a Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União, Tribunal de Justiça e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado.

Na mira estão quaisquer ações que possam suscitar compra de votos, uso de recursos públicos para favorecer candidaturas e ainda quaisquer outras práticas que possam ser caracterizadas como crime eleitoral. Segundo o auditor de Controle Externo do TCE, José Inaldo de Oliveira, que é Diretor de Gestão de Informação Estratégica e Combate à Corrupção, a ideia é buscar mecanismos que possibilitem eleições limpas e sem fraudes.

“Queremos todos os órgãos da Rede de Controle e outras entidades e instituições comprometidas com o combate à corrupção e à fraude eleitoral, e apoiando o novo procurador regional eleitoral na missão de zelar por eleições limpas. É esse compromisso que estamos firmando agora”, disse. Para isso, haverá ainda uma campanha de mobilização da sociedade civil, que deverá ser lançada no dia 9 de dezembro, data em que se comemora o Dia Nacional Contra a Corrupção.

Durante a reunião, foi apresentado ainda o novo procurador regional eleitoral, Patrício Noé da Fonseca, que foi empossado essa semana e começa a atuar no TRE na próxima segunda-feira. O procurador destacou a necessidade da junção de esforços de todos os membros da Rede de Controle para o combate às irregularidades. “O que queremos é, à medida que tomarmos conhecimento de ilícitos eleitorais, nos mobilizarmos para obter as provas necessárias para entrar com as ações e aplicar as sanções cabíveis”, frisou Patrício.

Mayara Martins