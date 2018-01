PT do Piauí vai criar comitê em defesa de Lula

O encontro dos membros do Partido dos Trabalhadores (PT) no Piauí, realizado no último fim de semana, definiu o calendário regional de para 2018 e as ações de mobilização dos militantes do Estado em defesa do ex-presidente Lula. Entre essas ações, está o lançamento de um comitê na Capital e em outras cidades do Estado.

Em Teresina, o primeiro ato ocorrerá no dia 22 de janeiro, com a mobilização de populares em defesa do ex-presidente Lula, que será julgado pelo Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4), dia 24, em Porto Alegre. Mas antes, no dia 11, o partido fará o lançamento do Comitê na Capital e no dia 13 em mais 18 regionais do Piauí. O comitê será o local para as discussões das ações de mobilização no Estado durante o período de tramitação do processo contra Lula.

Para a senadora Regina Sousa, independente do resultado do julgamento, o ex-presidente Lula é o único candidato a presidência pelo PT. “O nosso candidato é o Lula. Ele será o protagonista dessa eleição seja em que lugar ele estiver. Preso, solto, condenado ou não, candidato ou não, mas ele vai ser o principal personagem dessa eleição”.

O presidente do partido no Piauí, deputado Assis Carvalho, ressalta que as acusações e o julgamento do ex-presidente podem ser considerados um golpe parlamentar, iniciado, segundo ele, nas eleições de 2014. “Esse circo estava marcado quando afastaram a Dilma e depois inviabilizaram a candidatura do Lula. Eles estão apenas cumprindo um calendário que já foi programado na época por aqueles que não reconheceram as eleições de 2014”, enfatizou.

Em contrapartida, o movimento Vem Pra Rua também promoverá no próximo dia 23 de janeiro, na véspera do julgamento, um Ato em Defesa da Justiça. Para a organização, a confirmação da condenação do ex-presidente, se houver, será o símbolo do fim da impunidade no Brasil.

Ithyara Borges - Jornal O Dia