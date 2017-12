PSDB fará pesquisas para lançar Firmino Filho ao Governo

Após a convenção nacional do PSDB, que aconteceu no último sábado (09), a direção estadual do partido reafirmou o interesse de lançar o nome do prefeito Firmino Filho como pré-candidato ao Governo do Estado. A orientação de o PSDB ter um candidato próprio se justifica pelo fato de o partido ter a possibilidade, também, de lançar Geraldo Alckmin à presidência da república.

Para Firmino Paulo, presidente do PSDB no Piauí, o prefeito, que é o nome natural do partido para o governo, tem interesse de disputar o cargo. O partido pretende lançar uma pesquisa, principalmente no interior do estado, para medir simpatia da população para com o nome de Firmino Filho. “No interior do estado as pessoas pedem novos nomes, opções para que possam votar para governador do estado”, pontuou.



Firmino Paulo diz que PSDB já articula com outros partidos uma candidatura de oposição (Foto: Moura Alves/O Dia)



Além disso, Firmino Paulo disse precisa conversar com os demais partidos que hoje fazem oposição ao governo. “Claro que não é uma candidatura que só o prefeito ira decidir, é uma conjuntura. Nós não podemos fazer um palanque somente nosso. Temos que conversar. Se a população quiser o nome do prefeito, ele irá colocar seu nome a disposição”, explicou.

O deputado garantiu ainda que, diante da situação no cenário estadual e nacional, a possibilidade de o PSDB fazer parte do governo de Wellington Dias (PT) é “muito remota” e, por isso, o partido vai continuar as conversas com a oposição em busca de um nome. Além de Firmino Filho, Firmino Paulo destacou João Vicente Claudino (sem partido), João Henrique Sousa (PMDB), Dr. Pessoa (PSD) e Robert Rios (PDT) como outros possíveis candidatos.

Ithyara Borges - Jornal O Dia