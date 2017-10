Próximo presidente do Bradesco sairá da diretoria do banco, diz Trabuco

O próximo presidente do Bradesco sairá da diretoria executiva do banco, afirmou nesta quarta-feira (11) o atual ocupante do cargo, Luiz Carlos Trabuco, em entrevista convocada para detalhar as mudanças no conselho de administração da organização.

Respeitando a tradição do Bradesco de escolher um nome dentro de seus quadros, a expectativa é que o futuro presidente seja um dos sete atuais vice-presidentes da instituição.

Na terça-feira (10) à noite, o Bradesco anunciou a renúncia de Lázaro Brandão da presidência do conselho de administração do banco. Brandão, que está no Bradesco há mais de sete décadas, será substituído por Trabuco à frente do conselho.

A vaga de Trabuco na vice-presidência do conselho será ocupada por Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, que começou a trabalhar no banco aos 13 anos.

"O próximo presidente será egresso do corpo executivo do Bradesco", confirmou Trabuco, que ocupará os dois cargos até março, quando ocorrerá a primeira reunião do conselho após a assembleia de acionistas. O banco tem um regulamento que proíbe executivos de ocuparem dois cargos ao mesmo tempo.

"É uma tradição salutar que os bancos brasileiros adotaram e que reflete a boa governança corporativa. Os processos sucessórios têm que guardar uma memória. Os fatos do passado se refletem no presente e no futuro da organização", disse Trabuco.

O banco deve entregar ao Banco Central o nome do novo presidente 30 dias antes da reunião de março.

Segundo Brandão, a sucessão vinha sendo maturada. Porém, para não tomar nenhuma decisão precipitada, ele preferiu alterar a regra que forçaria Trabuco a deixar a Presidência do banco ao completar 65 anos, para prorrogar o mandato do executivo.

"A prorrogação do mandato de Trabuco foi para que a decisão fosse tomada com tranquilidade", afirmou.

O banco deve também ampliar também seu conselho de administração, mas isso não deve acontecer na reunião de março, segundo Brandão. Nesse encontro, só deve ser preenchida a vaga que está aberta atualmente.

FolhapressDanielle Brant