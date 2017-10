Projeto quer proibir 'profanação de símbolos religiosos' em filmes e séries

Se você é um fã da premiada e aclamada série The Handmaid's Tale, drama que retrata uma sociedade distópica e as consequências do "casamento" entre religião e política, saiba que o seriado — considerado por muitos críticos como um dos melhores de 2017 — pode vir a ser proibido no Brasil. Um Projeto de Lei, escrito pelo deputado e pastor Marco Feliciano, quer proibir a "profanação" de símbolos sagrados em filmes, séries, games, shows e outras manifestações artísticas (via O Globo).

Segundo a justificativa apresentada pelo membro do Partido Social Cristão no projeto, a lei seria uma forma de "proteger a sociedade" e "zelar pela moral e pelos bons costumes". Ainda no texto, o pastor da Catedral do Avivamento, instituição religiosa ligada à Assembleia de Deus, ressalta que a expressa proibição das obras que fossem consideradas como profanas não configuraria um ato de censura. Além de todo e qualquer produto audiovisual, a lei também interditaria exposições, peças teatrais e até mesmo RPGs, jogos de interpretação de personagens.

A série Supernatural, que retrata personagens bíblicos, é um dos maiores fenômenos mundiais. (Foto: Reprodução)

Assim, filmes como Mãe!, Anjos e Demônios, A Vida de Brian e Sangue Negro e séries do tipo Supernatural, Lucifer, American Gods e Preacher poderiam ser consideradas "profanos". O próprio Feliciano, no entanto, admite que o projeto é "muito abrangente". Não se sabe ainda, por exemplo, se obras lançadas anteriormente ao texto da lei — caso seja aprovado — seriam afetadas.



O Projeto de Lei também aborda a questão da classificação indicativa: o texto quer tornar obrigatória a informação da classificação de instalações artísticas, apresentações circenses, musicais e afins.

Adoro Cinema