Preso na Lava Jato, ex-engenheiro fiscal de Paes colecionava armas em mansão

Ricardo Falcão, ex-engenheiro fiscal de obras da Prefeitura do Rio durante a gestão Eduardo Paes e um dos presos na Operação “Rio 40 Graus”, colecionava armas em uma mansão à beira-mar em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Pistolas, revólveres e espingardas foram apreendidos na casa de Falcão, suspeito de envolvimento em esquema de propinas. Também foram apreendidos mais de US$ 51 mil.

A Polícia Federal levou mais de 15 armas para averiguação. Segundo Falcão, todo o armamento é legal, o que será verificado pelos investigadores.

O ex-secretário municipal de Obras do Rio nas duas gestões do ex-prefeito Eduardo Paes, Alexandre Pinto, foi preso por agentes da Polícia Federal pela manhã desta quinta. Ele estava em casa, na Taquara, na Zona Oeste, em um condomínio de luxo da região.

Todos os mandados são expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Segundo as investigações, os suspeitos receberam R$ 35,5 milhões em propina de obras públicas. A investigação constatou desvios nas obras do BRT Transcarioca e na drenagem de córregos da Bacia de Jacarepaguá.





