Prefeitura de Teresina antecipa pagamento do 13° salário

A Prefeitura de Teresina anunciou que vai antecipar o pagamento da segunda parcela do 13° salário dos servidores públicos municipais. A legislação obriga o município a pagar até dia 20 de dezembro, mas ontem (4), o secretário de Finanças, Manoel Moura Neto, informou que o pagamento será efetuado dia 15 de dezembro. Pelos cálculos da Prefeitura, mais de R$ 43 milhões devem ser injetados na economia da capital neste final de ano.

Segundo Manoel Moura Neto, a antecipação do paga mento da segunda parcela do 13º salário manifesta reconhecimento e atenção ao servidor municipal. “A Prefeitura fez e continua fazendo esforços para reduzir despesas e preservar o equilíbrio de suas contas. A nossa prioridade no pagamento é a folha e isso é uma demonstração concreta de que as coisas estão acontecendo e estamos cumprindo nosso compromisso com os servidores da casa”, afirma.

Secretário de Finanças, Manoel Moura Neto, diz que equilíbrio nas contas possibilita antecipação (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



O pagamento dos R$ 43 milhões injetados na economia através da segunda parcela do 13° salário, vai beneficiar diretamente cerca de 22 mil servidores. “É um valor expressivo que vai circular em Teresina e aquecer o comércio. O 13º salário movimenta economia municipal com a arrecadação de tributos, principalmente ICMS”, explica o secretário.

O valor pago em dezembro é referente a segunda parcela do benefício aos servidores. A primeira parcela é paga no período de férias. Os servidores que ainda não gozaram férias em 2017 receberão o valor do benefício integral.

João Magalhães - Jornal O Dia