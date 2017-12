Prefeitura convoca 90 aprovados em teste seletivo da Saúde

A Prefeitura de Teresina divulgou edital de convocação para 90 aprovados no Processo Seletivo 02/2017, realizado pela Fundação Municipal de Saúde. Os convocados devem comparecer a partir de 3 de janeiro na rua Artur de Vasconcelos, 3015, no bairro Aeroporto, para providenciar os procedimentos necessários para contratação.

De acordo com a Prefeitura, os candidatos devem se dirigir ao Núcleo de Planejamento, Recrutamento e Seleção na sede da FMS. Todos têm 30 dias para comparecerem a contar da publicação do Edital de Convocação. A FMS já convocou 320 candidatos aprovados no Processo Seletivo Edital 2/2017.

“Os atendimentos para a entrega de documentação, realização da perícia médica e assinatura de contrato, serão agendados respeitando a quantidade de atendimentos estabelecida pelo Núcleo de Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoas e pelo Núcleo de Saúde Ocupacional”, diz João Luciano de Castro e Sousa, chefe do Núcleo de Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoa.

“O concurso público é a mais justa e democrática forma de acesso ao mercado de trabalho”, diz Sílvio Mendes, presidente da Fundação Municipal de Saúde. Acrescentando ainda que é também o melhor método para premiar a competência. “Estamos felizes com a convocação dos novos colaboradores que vão somar aos já existentes no esforço para oferecer um serviço de saúde de qualidade para a população”, afirma

João Magalhães - Jornal O Dia