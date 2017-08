Posto que deu origem à operação Lava Jato deve mais de R$ 8 mi à União

Na manhã de 17 de março de 2014, os investigadores da Operação Lava Jato realizaram a primeira fase da investigação com uma ação de busca e apreensão no Posto da Torre, localizado a cerca de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Eles ainda não suspeitavam que o endereço em Brasília era usado para pagar propina a políticos, somente que estava envolvido em crimes financeiros – como a lavagem de dinheiro do narcotráfico.



O posto instalado no setor hoteleiro sul da capital federal pertencia ao doleiro Carlos Habib Chater, suspeito naquele momento de lavar dinheiro do tráfico de drogas. Ele se tornaria o primeiro preso da Lava Jato.



Posto da Torre, no Setor Hoteleiro Sul, região central de Brasília, onde teve início a Operação Lava Jato em 2014

Após passar 1 ano e 7 meses preso em regime fechado no Paraná e um ano no semiaberto em Brasília, Chater voltou a administrar o 'Posto da Lava Jato', como o estabelecimento ficou conhecido. Ele está à frente do negócio desde outubro de 2016, quando passou a administrar também uma dívida de pouco mais de R$ 8 milhões do posto com a União.



Chater afirma estar pagando parceladamente a dívida, acumulada, segundo ele, por dificuldades econômicas. "A questão da gente é o que as empresas sofrem para ficarem abertas. No Brasil, tudo conspira contra. Então, a gente optou por manter os empregos e, infelizmente, um ou outro imposto fica para trás e a gente normalmente parcela", diz.

O posto é uma das mais de 204 mil empresas inscritas na Dívida Ativa da União pela PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional). O montante devido, contudo, é menor que os R$ 10,8 milhões em propinas administradas por Chater em 375 contas bancárias, entre 2007 e 2014, como apontou relatório da PF. Ele nega as acusações e se diz injustiçado. "Foi uma condenação completamente injusta. Acho que o Brasil está combatendo ilegalidades com outras ilegalidades", afirma.



Posto foi 'novelo' da corrupção

A Lava Jato leva esse nome em referência ao posto de Chater – apesar de nunca ter havido um lava-rápido de automóveis no estabelecimento, cujo CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) foi registrado na Receita Federal em 31 de maio de 2001.

Em março de 2014, o 'Posto da Lava Jato' operava 16 bombas de combustível, uma lavanderia de roupas, uma casa de câmbio e uma lanchonete. Os investigadores tinham elementos apontando que a casa de câmbio e a lavanderia eram usadas para lavagem de dinheiro.



O Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) suspeitava da lavagem de R$ 10 bilhões por organizações criminosas. A organização de Chater teria movimentado R$ 124 milhões em remessas ilegais ao exterior, incluindo lavagem de dinheiro do tráfico.



UOL