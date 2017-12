A Polícia Militar do Piauí, em parceria com a PM dos estados de Pernambuco e da Bahia, prendeu, na noite desta quinta-feira (7), uma dupla especializada em roubo de cargas. Os dois supostos envolvidos em roubos a caminhões foram identificados como Francisco Alex Bezerra, de 41 anos, e Rafael Pinheiro Rodrigues, de 27 anos.



Polícia prende dupla especializada em roubo de carga em três estados. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)



De acordo com a PM, as investigações deram início a partir de um roubo de caminhão carregado de botijões de gás, na localidade Maria Preta, na região de Paulista, no sul do Piauí, nesta quarta-feira (6). Com a ajuda da Inteligência da PM/PE, a Polícia conseguiu identificar o veículo utilizado pelos suspeitos, um carro do modelo Gol de placas PFM-9209, e constatar que o mesmo estaria sendo usado pelos suspeitos na cidade de Petrolina, estado de Pernambuco.

Com essas informações, a equipe da Força Tática de Paulistana se deslocou até o município no interior de Pernambuco e, após diligências, conseguiu interceptar o veículo na Avenida Polônia. Durante a abordagem, foi verificado que um dos suspeitos estava portando um documento de identidade falsificado e que possuía um mandado de prisão em aberto.

Em nota, a Polícia Militar informou que, ao chegar na casa do suspeito, localizaram dois botijões de gás, uma bolsa pertencente ao Rafael Pinheiro, além de um revólver calibre 38, com nove munições intactas. Na residência, a Polícia também encontrou uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 6 mil.

Ao serem questionados pela Polícia, os envolvidos teriam confessado ter participado de, pelo menos, mais dois assaltos a caminhões, um na cidade de Parnamirim no estado do Rio Grande do Norte e outro na Bahia. Com as prisões, a Polícia foi informada pelos suspeitos de que a carga roubada estaria escondida em um galpão às margens da BR-407 e em uma chácara na cidade de Juazeiro da Bahia. Ao todo, a PM localizou 573 botijões de gás roubados.

Botijões de gás recuperados. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Os acusados, bem como todo o material apreendido, foram conduzidos ao plantão da Polícia Civil em Petrolina/PE para realização dos procedimentos legais cabíveis.

Nathalia Amaral, com informações da PM.