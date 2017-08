Polícia Federal apura desvios de R$ 6 milhões em cidade de Alagoas

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (20) uma operação contra desvios de recursos públicos na prefeitura de Marechal Deodoro, no Litoral Sul de Alagoas. Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens em Maceió, Santana do Ipanema, Marechal e Pão de Açúcar.

Mais de 100 policiais federais participam da operação denominada Astaroth, que faz uma alusão ao exercício de poder que pode despertar o demônio da vaidade). Na Ponta Verde, os policiais cumprem mandados na casa do ex-prefeito de Marechal Deodoro, Cristiano Matheus.

A reportagem do G1 tentou contato com Matheus, mas não conseguiu.

A operação também foi estendida aos estados de Pernambuco e Maranhão, com o objetivo de colher provas de suposta organização criminosa que teria desviado cerca de R$ 6 milhões da prefeitura de Marechal Deodoro, verbas destinadas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e FUNDEB.

Na operação deflagrada pela Polícia Federal para apurar desvios de verbas para transporte escolar em Alagoas, foram feitas ações em Pernambuco. De acordo com a PF, estão sendo cumpridos dois Mandados de Busca e Apreensão em São Benedito do Sul, na Mata Sul, na residência de dois suspeitos. Até agora, de acordo com a corporação, nada foi encontrado.

Os detalhes da operação serão apresentados em entrevista coletiva na sede da PF em Alagoas, localizada no bairro de Jaraguá, às 10h30.

G1