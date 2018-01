PMT inicia tratativas para entregar coleta de lixo à iniciativa privada

A partir da próxima semana, a Prefeitura de Teresina inicia as tratativas para o projeto que visa entregar à iniciativa privada o trabalho de coleta de lixo domiciliar e de administração do aterro sanitário da Capital.



Uma equipe técnica da Caixa Econômica Federal e um representante do Ministério do Planejamento irão se reunir com o prefeito Firmino Filho (PSDB) e técnicos da Secretaria Municipal de Parcerias e Concessões para discutir sobre a Parceria Público Privada de Resíduos Sólidos.

Segundo a secretária municipal de Parcerias e Concessões, Monique Menezes, trata-se de um projeto piloto de incentivo ao desenvolvimento de Parcerias Público Privadas. “Teresina foi uma das seis cidades brasileiras escolhidas pelo Ministério do Planejamento para integrarem o Programa de Apoio às Concessões Municipais. A Caixa Econômica vai financiar o estudo de viabilidade econômica da PPP”, afirma.

A proposta será formatada pela Caixa Econômica e o Ministério do Planejamento auxiliará a Prefeitura. Teresina participará do projeto em duas áreas: resíduos sólidos e estacionamento. Na área de resíduos sólidos, a proposta abrangerá coleta domiciliar de lixo e investimentos no aterro sanitário. Para os estacionamentos, a proposta é cobrar uma taxa pelas vagas do centro.

A prefeitura espera que, no prazo mínimo de seis meses, o edital de licitação da PPP seja lançado. "Além dos investimentos que a empresa vencedora deverá fazer, também deverá realizar ações educativas sobre reciclagem e consumo consciente, com resultados na diminuição na produção de lixo", explica Monique.

Nayara Felizardo, com informações da PMT