PMDB muda nome e volta a se chamar MDB

O diretório nacional aprovou a mudança de nomenclatura do PMDB para Movimento Democrático Brasileiro e adotar a sigla MDB. Centenas de membros do partido participaram da Convenção Nacional Extraordinária em Brasília, incluindo os piauienses deputado federal Marcelo Castro e o ex-ministro João Henrique Sousa. O presidente da República, Michel Temer, também participou do evento.

O PMDB é apenas mais uma sigla que muda de nome em meio à crise de popularidade entre os partidos políticos. Neste ano, o PSL virou Livres, o PP mudou para Progressistas, o PEN já comunicou que vai usar o nome Patriotas, o PTC adotou o nome de Podemos e o DEM estuda a possibilidade de utilizar o nome AGIR.



Marcelo Castro e João Henrique participaram de Convenção (Foto: Divulgação)

Entre os motivos que levaram o PMDB a adotar seu antigo nome, está a tentativa de recuperar imagem, atualmente desgastada pela baixa popularidade do presidente Temer, de escândalos envolvendo muitos de seus quadros e a pecha de fisiologista que o partido adquiriu. 325 convencionais foram favoráveis à mudança de nome, 88 contrários e 27 votaram em branco.

MDB era o antigo nome da legenda, utilizado ainda na época em que fazia oposição ao regime militar e serviu de sustentação para vários partidos políticos. Durante a convenção Nacional, o PMDB não decidiu se lança candidato próprio à Presidência da República ou pretende apoiar nome de outra sigla.

João Magalhães - Jornal O Dia