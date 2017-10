PMDB deixa para julho decisão sobre eleições 2018

Não será agora que os piauienses conhecerão o posicionamento definitivo do PMDB em relação à disputa eleitoral do próximo ano. Ontem (2), em reunião da executiva nacional do partido, foi analisado o pedido, formulado pelo ex-ministro João Henrique Sousa, de realização de uma convenção extraordinária da sigla que aconteceria em janeiro para definir o rumo que o partido deverá adotar nas eleições do próximo ano. A decisão foi de que a definição ficará para julho, prazo em que a legislação eleitoral prevê a realização das convenções partidárias.

Segundo o presidente do PMDB, deputado Marcelo Castro, a solicitação foi analisada de forma tranquila e aberta, inclusive na presença do solicitante. “O partido analisou com profundidade, ouvindo todos os membros da executiva e chegamos à conclusão de que isso seria inconveniente para o momento. Não haveria necessidade para tomar essa decisão agora”, explicou.

Até julho, João Henrique continuará realizando a caravana Piauí em Movimento, percorrendo os municípios piauienses defendendo a tese de candidatura própria do PMDB ao Governo do Estado. “Ele vai continuar com a pregação dele, é um direito legítimo dele, é um membro ilustre do partido e está fazendo a pregação dele dentro dos limites partidários e todos chegamos à conclusão de que ele deve continuar, se for do desejo dele. E, quando for na época legal, em julho, se ele ainda tiver essa pretensão, vamos então para a disputa e ver qual o rumo que o partido vai tomar”, comentou Marcelo Castro.

A decisão foi aprovada por João Henrique que destacou que a deliberação foi feita de forma respeitosa. O ex-ministro destacou que continuará com a Caravana que já percorreu vários municípios piauienses. “Eu me preparo e estarei em julho com a tese da candidatura própria. O Movimento Piauí em Movimento continua e agora que tenho que andar mais. Vamos andar, conversar e levar a mensagem do PMDB e, sem a menor sombra de dúvidas, espero ser vitorioso. Sempre trabalhei dentro do PMDB e deixei claro que continuo postulando a candidatura dentro do PMDB”, frisou ele, ressaltando que o movimento tem criado raízes e fortalecido o diálogo com as lideranças peemedebistas.

Em julho, os peemedebistas deverão decidir se mantém a aliança com o governador Wellington Dias (PT) ou se marcham para uma candidatura própria. A esperança de João Henrique é de que o partido tenha desavenças com o Governo, não consiga os espaços pleiteados na chapa majoritária e decida romper com o PT

Mayara Martins