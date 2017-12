Piauienses já pagaram R$ 9,3 bilhões em impostos

O Conselho Regional de Contabilidade do Piauí (CRC-PI) começou a divulgar o pagamento de impostos dos piauienses em tempo real. Neste ano, já são R$ 9,3 bilhões pagos, de acordo com o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. O impostômetro passa agora a ser integrado ao site do CRC-PI. Ele estima o valor pago aos cofres do Estado e dos municípios, somando todos os tributos.

Para o presidente do Conselho, Josafam Bonfim, a novidade é uma maneira de aumentar o conhecimento, tanto dos profissionais contá- beis quanto da sociedade em geral, sobre o valor total arrecadado pelos cofres públicos e que devem retornar à população em forma de serviços públicos como saúde, educação, segurança pública, etc.

“No mundo, o Brasil está entre os países que mais recolhem tributos. E essa iniciativa é uma forma de estimular o contribuinte piauiense a ter interesse em saber como todo esse valor está sendo aplicado e cobrar dos gestores pú- blicos serviços de qualidade. São informações relevantes não apenas do ponto de vista da transparência e do combate à corrupção, mas também do acesso à informação que permite o exercício pleno da cidadania”, explica Bonfim.

De acordo com o CRC-PI, o pagamento de impostos neste ano pelos piauienses cresceu 8,1% em relação aos dados de 2016, quando até neste mesmo período, a arrecadação era de R$ 8,6 milhões.

João Magalhães - Jornal O Dia