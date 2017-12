PGE vai ingressar com ação para liberar empréstimo

O governador Wellington Dias (PT) declarou que já autorizou a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para ingressar com uma ação judicial devido às diiculdades na liberação da operação de crédito no valor de R$ 315 milhões, aprovado e contratado junto à Caixa Econômica ainda no mês de maio. A decisão de buscar ajuda no judiciário surgiu após a vitória do governo da Bahia em um caso semelhante.

De acordo com o governador, o Ministro da Fazenda Meireles fez um ato na última quarta-feira (20) renovando o aval da União para a contratação do empréstimo. “A gente quer cumprir, até pela regra da boa fé. Estamos falando de dinheiro que o estado está precisando para várias áreas. Temos condições, não temos dívida com a União e podemos tomar esse financiamento”, explicou.



Governador destacou que Estado tem condições de contrair empréstimo e não entende demorar (Foto: Moura Alves/O Dia)



O prazo dado pelo Governo do Estado ao banco é até amanhã (22) para que os recursos sejam liberados. “Caso não saia, eu já autorizei o Procurador-geral do Estado a ingressar também com uma ação nessa área. Lamento que um governo com completo respeito ao pacto federativo ter que entrar com ação para poder liberar um contrato de empréstimo, quando a gente obedece todas as regras. Não é doação de dinheiro”, declarou.

Segundo Wellington Dias, o Estado tem boas condições de adquirir o empréstimo e um dos fatores é o aumento da receita própria e, com isso, a redução da dependência da União. “Nós tivemos um crescimento da economia tão elevada que fez com que a receita própria, que era de 30% de toda a receita, passasse para 60%, ou seja, nós temos uma dependência menor da União”, pontuou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia