Para segurar PSDB na base, Temer convida Aécio para jantar no Jaburu

Às vésperas da votação da denúncia contra o presidente na Câmara, Temer quer ajuda de Aécio para segurar o PSDB no governo. O senador mineiro é um dos principais defensores, entre os tucanos, da manutenção da aliança com o PMDB. Por conta disso, o presidente Michel Temer chamou na noite deste sábado (29) ao Palácio do Jaburu para um jantar o senador Aécio Neves (PSDB-MG).



Aécio, delatado por Joesley Batista, enfrenta resistência e pressão no PSDB para deixar definitivamente o comando do partido. Ele está afastado da presidência da legenda desde que a delação da JBS, envolvendo-o, veio à tona.

Temer defende que Aécio permaneça no comando do partido. O interino, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), é a favor do desembarque.

Segundo o Blog apurou com participantes do encontro, o jantar foi um gesto de Temer para "afagar" Aécio e apoiar, nas palavras de um aliado do presidente, a "retomada do protagonismo" do senador à frente do grupo de tucanos que defende o governo.

Também foram convidados para o encontro os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Bruno Araujo (Cidades) e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Maia, no entanto, não compareceu.

Aécio foi denunciado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de corrupção passiva e obstrução da Justiça. O senador foi gravado pelo empresário Joesley Batista pedindo R$ 2 milhões, supostamente, para pagar um advogado para defendê-lo na Operação Lava Jato.

Procurado pelo Blog, o ministro Moreira Franco confirmou o encontro e disse que as esposas do senador e dos ministros também foram convidadas.

