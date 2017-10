Para barrar denúncia, Temer faz maratona de reuniões com deputados

O presidente Michel Temer fará nesta terça-feira (3) uma nova maratona de reuniões com parlamentares para barrar o avanço da segunda denúncia contra si que tramita na Câmara dos Deputados.

Assim como às vésperas da primeira denúncia, à qual os parlamentares não deram aval para prosseguir, em agosto, o peemedebista intensificou o encontro com deputados na agenda. Serão ao menos 42 deputados que passarão pelo Palácio do Planalto, segundo a agenda oficial divulgada.

A agenda inclui membros da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), como Édio Lopes (PR-PR), o segundo na agenda, e Alceu Moreira (PMDB-RS), que participará de duas reuniões com Temer.

É por lá que passará primeiro a peça do Ministério Público, para então seguir para avaliação do plenário da Casa.

Em sua conta oficial do Twitter, Temer afirmou ainda que os encontros com parlamentares são uma rotina que sempre teve.

"Vou conversar com representantes de todos os partidos da base, de todas as regiões do Brasil. É uma rotina que sempre mantive", escreveu o presidente.

A ideia é que a romaria continue até a votação final no plenário, e se estenda a parlamentares indecisos.

Nesta terça, por exemplo, uma das deputadas que deve ser recebida por Temer é Shéridan (PSDB-RR), a relatora de uma das PECs da reforma política, que não compareceu para votar na primeira denúncia -apesar de ter declarado que se posicionaria pelo prosseguimento das investigações.

Também nesta terça, Temer voltou a alfinetar o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot e, nas redes sociais, afirmou que o Brasil "não será pautado pela irresponsabilidade e falta de compromisso de alguém que se perdeu pelas próprias ambições".

O presidente chamou a denúncia que o acusa de obstrução de Justiça e organização criminosa de "inepta e sem sentido".

AGENDA DE TEMER NESTA TERÇA (3)

10h - Deputado Rogério Marinho (PSDB/RN)

10h30 - Deputado Édio Lopes (PR/PR)

11h - Leonardo Picciani, ministro de Estado do Esporte

15h - Gilberto Kassab, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; deputado André Moura (PSC/SE), líder do governo no Congresso; deputado Baleia Rossi (PMDB/SP), líder do PMDB na Câmara dos Deputados; deputado Tenente Lúcio (PSB/MG); deputado Ricardo Izar (PP/SP); deputado Luiz Lauro Filho (PSB/SP); deputada Simone Morgado (PMDB/PA); deputado Rogério Rosso (PSD/DF) e Marco Schroeder, presidente da Oi

16h - Deputados Roberto Britto (PP/BA) e Ronaldo Carletto (PP/BA)

16h20 - Deputado Marcos Montes (PSD/MG), líder do PSD na Câmara

16h40 - Deputado Ademir Camilo (Pode/MG)

17h - Deputado Luís Tibé (Avante/MG), líder do Avante

17h20 - Deputada Marinha Raupp (PMDB/RO)

17h40 - Deputado Benjamin Maranhão (SD/PB)

18h - Deputado Professor Victorio Galli (PSC/MT)

18h20 - Deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC) e ex-deputado João Matos

18h40 - Deputado Sérgio Souza (PMDB/PR); deputado Valdir Colatto (PMDB/SC); deputado Nilson Leitão, (PSDB/MT); deputado Luiz Carlos Heinze (PP/RS); deputado Alceu Moreira (PMDB/RS) e deputada Tereza Cristina (PSB/MS)

19h - Deputada Soraya Santos (PMDB/RJ), deputada Dulce Miranda (PMDB/TO) e deputado Daniel Vilela (PMDB/GO)

19h20 - Deputado Alceu Moreira (PMDB/RS)

19h40 - Deputado Nivaldo Albuquerque (PRP/AL)

20h - Deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT); deputado Federal Rogério Silva (PMDB/MT); Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá; e ex-deputado Valtenir Pereira

20h20 - Deputado José Reinaldo (PSB/MA)

20h40 - Deputado Arthur Lira (PP/AL), líder do Partido Progressista; deputado Shéridan (PSDB/RR); deputado Remídio Mona (PR/RR); deputada Maria Helena (PSB/RR); deputado Jhonatan de Jesus (PRB/RR); deputado Édio Lopes (PR/RR); deputado Carlos Andrade (PHS/RR); deputado Abel Mesquita Jr. (DEM/RR); deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) e deputado Efraim Filho (DEM/PB)

21h - Deputado Benito Gama (PTB/BA)

21h20 - Deputada Dâmina Pereira (PSL/MG)

Folhapress