Para AGU, pedido de suspeição de Janot não gera desarmonia

A ministra da AGU (Advocacia-Geral da União), Grace Mendonça, negou nesta quinta-feira (10) que o pedido feito pelo presidente Michel Temer de suspeição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, gere desarmonia entre os poderes.

Segundo ela, o peemedebista não está extrapolando a sua competência constitucional e tem atuado "dentro da legalidade e da constitucionalidade".

"De forma alguma [gera desarmonia]. É uma atuação do presidente na defesa que ele faz em uma ação específica dele. A nossa Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa. E o presidente está atuando estritamente no ambiente da constitucionalidade", disse.

A ministra participou de cerimônia de assinatura de acordos pela AGU (Advocacia-Geral da União) para melhorar a defesa nacional no exterior e diminuir litígios interfederativos.

Mais cedo, na mesma cerimônia, o presidente havia afirmado que a desarmonia entre os poderes públicos é inconstitucional. "Toda vez que há uma desarmonia há uma inconstitucionalidade, ou você presta importância ao sistema montado ou você o destrói", disse.

O embate entre Temer e Janot teve início em maio deste ano, por causa da delação premiada de sete executivos da JBS. O empresário Joesley Batista gravou o presidente no Palácio do Jaburu, áudio que fez parte da colaboração feita com procuradores.

Após as revelações feitas pelo grupo, Janot abriu investigações sobre Temer e o denunciou pelo crime de corrupção passiva -rejeitada pela Câmara. Mais duas denúncias que têm o peemedebista como foco ainda são esperadas: de organização criminosa e obstrução de Justiça.

