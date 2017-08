Oposição leva dinheiro com rosto de Temer para simbolizar propina

Parlamentares da oposição ao governo Michel Temer levaram para a Câmara dos Deputados uma mala repleta de notas de dinheiro falsas. A maioria tinha o rosto do presidente e mensagens como "Fora Temer golpista" e "Temer corrupto". O material faz alusão à mala com R$ 500 mil em propina paga pela JBS com a qual o ex-assessor da presidência Rodrigo Rocha Loures foi filmado e cujo destinatário seria Temer. Na mala levada por integrantes da bancada do PSOL, há ainda uma foto do presidente com Loures.

Em seu Twitter, o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) compartilhou uma foto em que aparece com os deputados Ivan Valente (PSOL-SP), Luiza Erundina (PSOL-SP) e Glauber Braga (PSOL-RJ) e a mala com as notas.

Notas falsas com rosto de Temer Foto: Divulgação PSOL



Por volta das 16h14, enquanto o deputado José Guimarães (PT-CE) discursava no Plenário, o deputado Wladimir Costa (SD-PA) provocou parlamentares do PT levantando dois bonecos (pixulecos) do ex-presidente Lula vestido de presidiário. Houve confusão entre os deputados e as notas falsas foram jogadas para o ar.

Notas foram jogadas para o ar durante sessão Notas foram jogadas para o ar durante sessão Foto: Reprodução/TV Câmara

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se irritou com a confusão e pediu para que os deputados se acalmassem e parassem de jogar as notas para o alto.

— Deputado Zarattini, Vossa Excelência é líder do PT. O senhor não deveria estar jogando dinheiro para o céu. Não deveria, você me desculpa, não deveria. Não é porque um erra que o outro tem direito de errar não, deputado. Tá todo mundo errado aqui. Ele tem direito de mostrar como vocês mostraram o 'Fora Temer' e eu não pedi para tirar. Só um lado pode aqui? Não, isso que tá errado — disse.

Pelo Twitter, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) publicou uma foto mostrando dois deputados rasgando um Pixuleco. Na legenda, ela comemora o feito: "Bancada do PT foi pra cima. Nossos Deputados tiraram na marra bonecos que os desclassificados trouxeram para o Plenário tentando humilhar Lula".

Extra