Oposição está apática e esperando o PP sair do Governo, diz Freitas Neto

O ano está acabando e a oposição no Piauí ainda não definiu os nomes que deverão disputar as eleições do próximo ano contra o governador Wellington Dias (PT). Para o ex-governador Freitas Neto (PSDB), a oposição está apática, diante de uma candidatura já posta. “Eu nunca vi a oposição não mostrar a cara”, lamentou ele, durante entrevista à TV Cidade Verde.

O tucano explicou que o governador Wellington Dias já está no seu terceiro mandato e com a candidatura de reeleição posta e que nenhum nome foi confirmado ainda como seu opositor. “O Wellington tem três mandatos, já sabemos as qualidades e os defeitos do seu governo, que não terá muito o que acrescentar. É importante termos opções. Precisamos discutir que modelo administrativo queremos ter”, avalia.

Para Freitas Neto, a oposição já deveria ter lançado o nome para a disputa. O tucano destacou que a oposição não pode esperar para não perder o bonde de lançar um nome competitivo para a disputa. “A oposição está esperando o PP sair do Governo, o que é improvável. O PP tem secretarias, autarquias, o senador Ciro ajudando o governador. Os deputados do PTB não vão deixar o Governo, o PMDB também não. O que o João Vicente, por exemplo, está esperando?”, avalia.



Freitas Neto critica demora da oposição em lançar nome para a disputa de 2018 (Foto: Arquivo O Dia)



Com o nome colocado a disposição do partido para disputar a candidatura, Freitas Neto diz ainda que o próprio PSDB, que é um partido de oposição, está demorando a tomar uma postura. Segundo ele, o prefeito Firmino Filho, que foi colocado como principal liderança da sigla no Estado e tem sido sondado para ser candidato, tem dificuldades em ir deixar a Prefeitura para ir para a disputa “O PSDB também precisa tomar sua posição, se é Governo ou oposição”, disparou, lembrando que duas importantes lideranças da sigla – ex-prefeito Silvio Mendes e a primeira-dama Lucy Soares – deixaram o partido para ir para o PP que é Governo, com a anuência do prefeito Firmino Filho.

Na avaliação do ex-governador, o ano eleitoral já chegou e os nomes já deveriam estar postos trabalhando e percorrendo o interior do Estado para discutir propostas para o Piauí. Freitas disse ainda que não tem pretensões de ser candidato, mas que o nome está à disposição do partido, caso assim o definam. “Sou um homem púbico realizado”, resumiu.

Mayara Martins - Jornal O Dia