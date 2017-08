Oposição discute estratégia para o caso de uma nova denúncia contra Temer

Depois derrota da oposição na votação da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, parlamentares da oposição se reuniram nesta terça-feira (8) para traçar estratégias de ação para uma eventual nova denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR).

Na última quarta-feira (2), a Câmara rejeitou o prosseguimento da denúncia contra o presidente, impedindo o Poder Judiciário de decidir se instaura processo até que Temer termine o mandato.

Foram 263 a favor da rejeição da denúncia, 227 pelo prosseguimento e duas abstenções. Houve 19 ausências. Para que o processo tivesse andamento, eram necessários ao menos 342 votos dos deputados.

Após o encontro desta terça, os oposicionistas afirmaram que vão contar, principalmente, com a pressão social para conseguir reverter o placar da primeira votação e autorizar a continuidade da denúncia.

“Com mais pressão e mobilização social, a gente vai alcançar os 342 votos”, afirmou o deputado Alessandro Molon.

Os parlamentares acreditam que a nova denúncia tratará dos crimes de participação em organização criminosa e obstrução da Justiça.

O líder do PDT, Weverton Rocha (MA), afirmou que a oposição está negociando com movimentos sociais para convocar a população para ir às ruas protestar. O grupo articula uma mobilização nacional para o dia 7 de setembro.

Nenhum representante do PT participou do encontro. A assessoria de imprensa da liderança do partido na Câmara informou que os petistas estiveram em um almoço da oposição e estão participando de outras reuniões do grupo.

G1