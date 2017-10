OAB anula decisão da Seccional PI que havia afastado diretores de Subseção

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu uma decisão do Conselho da OAB Piauí que havia afastado a advogada Izabel Carvalho do cargo de presidente da Subseção da OAB em Floriano, bem como toda a sua diretoria, eleita em 2015.

A advogada Izabel Carvalho, presidente da Subseção da OAB em Floriano

A destituição sumária da diretoria havia ocorrido na semana passada, sendo empossado na Presidência da Subseção o advogado Astrobaldo Ferreira Costa.

O conselheiro federal Erik Limongi Sial foi quem proferiu, monocraticamente, em medida cautelar, a decisão de suspender a posse do novo presidente, determinando o retorno de Izabel Carvalho, que foi representada pelos advogados Alex Noronha e Rodrigo Mesquita.

Com a decisão, toda a diretoria que havia sido afastada deve retornar ao comando da subsecção imediatamente.



Entenda o caso



Em 2015, durante eleição da OAB, a chapa "OAB Forte, Advocacia Valorizada", capitaneada em Floriano pela advogada Izabel Carvalho, venceu as eleições com a diferença de um voto. O candidato adversário, então, protocolou um recurso eleitoral na esfera administrativa e, em seguida, judicializou o pleito, alegando que o voto de diferença seria ilegal, pois, supostamente, um dos advogados votantes não seria eleitor da Subseção de Floriano.

Cícero Portela