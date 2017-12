Netanyahu agradece Guatemala por mudar embaixada para Jerusalém

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, agradeceu ao presidente guatemalteco, Jimmy Morales, dizendo "Deus o abençoe", nesta segunda-feira (25), após o anúncio da decisão de mover a embaixada do país para Jerusalém.

Em um breve post nas redes sociais, neste domingo, Morales disse que decidiu realocar a embaixada de Tel Aviv após uma conversa com Netanyahu, seguindo os passos dos Estados Unidos.

No início do mês, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que o país passa a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e determinou a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para a cidade. A medida reverteu quase sete décadas de política externa americana e causou indignação no mundo árabe.

A Guatemala foi um dos poucos países ocidentais que apoiaram a decisão de Trump. Em votação na Assembleia Geral da ONU de resolução que condenou a decisão americana, o país centro-americano foi um dos 9 que votaram contra a medida, enquanto 128 votaram a favor.

"Deus te abençoe, meu amigo, presidente Jimmy Morales. Deus abençoe nossos dois países, Israel e Guatemala", disse Netanyahu, em uma reunião no parlamento.

O embaixador israelense na Guatemala, Matty Cohen, disse na Rádio do Exército que não há data definida para a mudança da embaixada, mas ocorrerá após a dos Estados Unidos. Funcionários dos EUA disseram que a transferência pode levar dois anos.

Os Estados Unidos são uma importante fonte de assistência da Guatemala e Trump ameaçou cortar ajuda financeira de países que apoiassem a resolução da ONU.

Folhapress