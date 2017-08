'Não merece resposta' acusação de que PSDB traiu Temer, diz Alckmin

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta quinta-feira (3) que "não merece nem resposta" a avaliação de que o PSDB traiu o presidente Michel Temer na votação de denúncia na véspera.

Segundo maior partido da base do governo, o PSDB foi a legenda aliada que deu, proporcionalmente, mais votos contrários ao presidente na quarta-feira (2). Dos 47 deputados tucanos, 21 votaram pelo prosseguimento da denúncia por corrupção passiva contra Temer.

"Não merece nem resposta isso, o PSDB tem compromisso como Brasil, com o povo brasileiro. Aliás, se dependesse de mim, lá no início, não teria nem participado do governo, embora deva ajudar", disse Alckmin a jornalistas em agenda na zona leste da capital.

Ele defender que a "grande capacidade de mobilização" demonstrada na véspera pelo governo "ocorra para aprovar as reformas".

Sobre a reforma política, Alckmin disse que o distritão é a "sepultura completa dos partidos".

"Vai tornar a campanha mais cara, uma corrida pelo Estado inteiro para ver quem são os 70 mais votados, não terá renovação", disse. "O que o Brasil precisa é o inverso: menos partidos, partidos programáticos e com disciplina. Se não tiver isso, vai ter crise política permanente, para isso precisa fazer a reforma."

Folhapress