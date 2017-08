Municípios recebem R$ 1,6 milhão a menos do que o valor repassado em 2016

As prefeituras terão creditadas hoje (20) a segunda parcela do mês de julho referente ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). No Piauí, o valor que será repassado, com o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profssionais da Educação (Fundeb), é 7,86% menor do que o montante pago no mesmo período de 2016, ou seja, R$ 1.617.150,84 a menos do que o ano passado.

Em 2016, Teresina recebeu R$ 4.107.847,25 milhões referente à segunda parcela do mês de julho. Neste ano, o valor bruto é de R$ 3.826.141,37 milhões, o que representa uma queda de 6,86% quando comparado os valores entre os dois anos. Os demais municípios receberam R$ 16.458.022,61 milhões em 2016 e devem receber o repasse de R$ 15.122.577,63 amanhã, 8,11% a menos.

Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o percentual não leva em consideração os efeitos da inflação, o que, em termos reais, torna a queda ainda mais acentuada, em torno de 8,12%. Já em relação ao acumulado em 2017, considerando os efeitos da inflação e o repasse extra de 1% de julho, houve crescimento de 7,05% em relação ao ano anterior.

O repasse da segunda parcela é aproximadamente 20% menor do que a expectativa da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). De acordo com a CNM, a expectativa é que o Fundo possa apresentar desempenho inferior nos próximos meses. Além disso, o segundo repasse extra de 1% do FPM só vai ocorrer em dezembro.



