MPF oferece mais duas denúncias contra ex-governador Sérgio Cabral

O Ministério Público Federal ofereceu duas novas denúncias contra o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Ele já responde a 12 processos na Justiça Federal. As informações são da Agência Brasil.

As denúncias desta semana são um desdobramento da Operação Ponto Final, que investigou corrupção no sistema de transporte público do Rio de Janeiro, envolvendo a Fetranspor (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros).

Cabral está preso desde o fim do ano passado, devido a investigações da Operação Lava Jato. É acusado de receber propina por obras durante a sua gestão à frente do governo do estado, entre 2007 e 2014.

O ex-governador Sérgio Cabral (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil)

Folhapress