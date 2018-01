Ministro Kassab anuncia internet em alta velocidade para 128 municípios do PI

O Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, lançou, nesta quinta-feira (11), o programa ‘Internet para Todos’ para 128 municípios do Piauí. O lançamento do programa foi realizado no auditório da Associação Piauiense de Municípios (APPM) e contou com a presença do governador Wellington Dias (PT), prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais, e representantes da Anatel.



Durante o lançamento, o ministro afirmou que, além dos 128 municípios que serão atendidos, o programa também irá complementar o serviço de internet banda larga já disponibilizado pelo Governo do Estado na área urbana de outros 96 municípios do estado. Ao todo, 224 municípios serão beneficiados pelo programa ‘Internet para Todos’, pois nas cidades em que já existe banda larga do governo estadual, a conectividade também será disponibilizada para a área rural.

“É algo que vai transformar a conectividade no estado do Piauí, trazendo mais desenvolvimento, melhores serviços e melhores oportunidades para o Estado. Eu sempre digo que esse é um dos maiores programas de inclusão social na história do país”, destacou o ministro Gilberto Kassab, acrescentando que o programa custou R$ 3 bilhões.

Foto: Pedro Ladeira/FolhaPress

O programa "Internet para Todos" é viabilizado pelo primeiro satélite brasileiro, lançado em 4 de maio de 2017 ao custo de R$ 2,7 bilhões. O satélite está estacionado a 36 mil quilômetros da Terra, na altura do Equador e tem vida útil de 18 anos. O equipamento também disponibilizará a rede para os ministérios da Defesa, Saúde e Educação.

“O ministério da defesa vai fiscalizar 100% das nossas fronteiras e com isso melhorar significativamente o combate ao tráfico de drogas e ao contrabando. Vamos também fazer um convênio para disponibilizar parte dessa capacidade para o Ministério da Educação que vai levar essa internet, ainda em 2018, para mais de 7 mil escolas. E a ideia é também levar, nos próximos meses, internet para todo o equipamento público de saúde”, disse o ministro.

Sobre os investimentos municipais, o ministro esclareceu que cada prefeitura deverá: encontrar uma área de responsabilidade da prefeitura para instalação da antena, fazer a segurança do equipamento e pagar pela energia para que a antena seja operada. "O município vai precisar aprovar na Câmara Municipal uma lei que preveja a isenção de ISS [Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza] para essa operação", acrescentou o ministro.

Segundo o deputado Júlio César, que esteve presente na solenidade de lançamento do programa, o Piauí é o primeiro estado do Nordeste a ter banda larga em todos os municípios. Já o governador Wellington Dias afirmou que a iniciativa trará diversos benefícios para os setores privados e públicos do Estado. "É muito bom para a população, é um ganho extraordinário a gente poder ir na perspectiva de universalizar banda larga com alta velocidade em todo o estado do Piauí", finalizou o governador.

Nathalia Amaral, com informações de Ithyara Borges (da APPM).