Em solenidade na Prefeitura de Teresina, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, liberou ontem (05) R$ 76 milhões para execução de projetos e obras de mobilidade na capital. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, também marcou presença no evento. A instituição é a responsável pela liberação dos recursos. De acordo com a prefeitura, entre as principais obras estão ordem de serviço para construção da avenida Ulisses Marques, do viaduto da Barão de Gurgueia, além do projeto executivo da Ponte da Universidade Federal do Piauí.

“Recebo todos os dias demandas e solicitações, muitas dessas, por moradia, saúde pública e saneamento. O progresso passa pela mobilidade, pela melhoria das vias públicas. Vim hoje ao Piauí para autorizar obras neste setor. Nossa visita é de extrema importância para todos. Essa liberação de mais recursos vai contribuir bastante para o desenvolvimento urbano da cidade”, disse Alexandre Baldy. Já o prefeito Firmino Filho contextualizou que a qualidade de vida nas cidades é um dos grandes desafios atualmente. Para ele, o crescimento econômico trouxe uma demanda muito grande por transportes, que culminou no crescimento da frota de veículos próprios.

Ministro anuncia R$ 76 milhões para obras e projetos em Teresina. (Foto: Elias Fontenele/O Dia)



“A partir dessa nova demanda, veio a necessidade de repensar os planos de mobilidade urbana. Em 2009, foi elaborado o Plano de Mobilidade Urbana de Teresina. De lá para cá, esse plano vem sendo tirado do papel. Atualmente, estamos finalizando a construção dos corredores exclusivos e dos terminais de integração. Ontem, inclusive, visitei o sétimo terminal, que está localizado na zona Leste. E já começamos a construção do oitavo”, destaca.

O secretário de Planejamento da capital, Erick Amorim, explica que as intervenções que devem ser executadas são essenciais para o sistema de mobilidade de Teresina. “. A Ulisses Marques e a Ponte da UFPI, por exemplo, farão parte do corredor que ligará os terminais das zonas Norte e Leste, criando uma nova rota entre as duas regiões. Já o viaduto da Barão dará mais fluidez, principalmente, aos ônibus que trafegam entre o Centro e o terminal do Parque Piauí”, diz Amorim.

Na solenidade, também foi autorizado o processo licitatório para instalação do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte de Teresina (CCO). Os investimentos são de R$ 29,5 milhões e possibilitarão o monitoramento do transito para o controle de semáforos, corredores exclusivos de ônibus e cruzamentos. Com recursos federais, a Prefeitura também vai realizar estudos de impactos ambientais da segunda ponte da avenida Poty. O viaduto da Barão de Gurgueia ligará à via a Henry Wall de Carvalho, na zona Sul de Teresina, ao custo do investimento de R$ 25 milhões. Já a avenida Ulisses Marques ligará as avenidas Raul Lopes e Presidente Keneddy, na zona Leste, com investimentos de R$ 20,6 milhões.

A solenidade foi coordenada pelo prefeito Firmino Filho (PSDB), e contou com a presença do senador Ciro Nogueira (Progressitas).



Cícero Portela e João Magalhães