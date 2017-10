Milícias apoiadas pelos EUA expulsam Estado Islâmico de bastião na Síria

Milícias apoiadas pelos Estados Unidos retomaram controle da cidade síria de Raqqa, que estava dominada pelo grupo terrorista Estado Islâmico, divulgou nesta terça-feira (17) o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

As chamadas Forças Democráticas da Síria (FDS), que são milícias curdas e árabes apoiadas por uma frente internacional liderada pelos EUA, disputavam desde junho o controle da cidade contra o autoproclamado califado.

Testemunhas relatam que combatentes comemoraram nas ruas, entoaram slogans e hastearam uma bandeira no estádio de Raqqa.

A retomada da cidade é um duro golpe no EI, que chegou a proclamar Raqqa como sua capital na Síria. O local era um grande bastião do grupo terrorista, que realizou desfiles de comemoração após as vitórias conquistadas em 2014.

Foi ainda de Raqqa que o grupo teria orquestrado ataques terroristas no exterior.

O EI teve importantes perdas territoriais na Síria e no Iraque neste ano, incluindo sua posse iraquiana mais valiosa, a cidade de Mossul.

Folhapress