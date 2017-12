Michel Temer deve ter alta na manhã desta sexta, diz médico

O médico Roberto Kalil Filho afirmou nesta quinta-feira (14) que o presidente Michel Temer (PMDB) deve ter alta na manhã desta sexta-feira (15). Temer foi submetido na quarta a um procedimento de desobstrução da uretra no Hospital Sírio-Libanês, no Centro de São Paulo.

Segundo nota da assessoria de imprensa da Presidência, Temer se recuperou bem do procedimento nesta quarta-feira (13), mas permanecerá no hospital até esta sexta.

De acordo com Kalil Filho, Temer deve ficar até três semanas com sonda e deverá adiar viagem marcada para a Ásia, como adiantou a jornalista Andréia Sadi em seu blog. "Não é minha área, mas, como vai ficar três semanas com a sonda, a minha orientação foi de adiar a viagem", disse o médico. "Teoricamente não há nenhuma contraindicação. Tudo normal. Vai cumprir uma agenda normal", disse o médico.

Posse adiada

Por ter de ficar até sexta no hospital, a posse do novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB-MS), inicialmente prevista para esta quinta, foi remarcada, segundo a assessoria do Palácio do Planalto.

Inicialmente, o Planalto informava que o presidente deveria voltar na quinta para Brasília. Além de participar da posse de Marun, ele tinha na agenda encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para discutir a data de votação da reforma da Previdência.

O Hospital Sírio-Libanês divulgou o último boletim médico do presidente às 11h20. "O Presidente Michel Temer foi submetido a uma avaliação médica e apresentou uma boa evolução na recuperação do procedimento realizado na tarde ontem, dia 13. Ele permanecerá internado até amanhã. Ele é acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e o Prof. Dr. Miguel Srougi", diz o informativo.

G1