Mesmo com briga das siglas, Jeová irá apoiar Themístocles

Acreditando em uma reaproximação dos dois partidos, o vereador Jeová Alencar (PSDB) declarou apoio político ao presidente da Assembleia Themístocles Filho (MDB). O presidente da Câmara afirmou que a “amizade ficou mais estreita” após a votação da nova mesa diretora da Casa, no mês passado, contra a vontade do prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB).

De acordo com Jeová Alencar, Temístocles tem se mostrado bastante prestativo após o episódio, que ele classificou como “traumático”, e, por isso, quer contribuir com o deputado em suas pretensões políticas de 2018. “Você sai de um pleito traumático e tem uma pessoa que está ali lhe dando um ombro amigo, que lhe dá apoio, é natural que você também queira estar do lado dessa pessoa, queira contribuir de alguma forma”, disse.



Jeová Alencar acredita que apoio ao presidente da Alepi, deputado Themistocles Filho (MDB), não irá causar insatisfação no seu partido, o PSDB (Foto: Moura Ales/O Dia)



Especula-se que o deputado estadual Themístocles Filho (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, estaria por trás do acordo que culminou com a reeleição de Jeová Alencar. A confirmação do rompimento entre as siglas se deu com a exoneração do ex-delegado geral James Guerra e de Ricardo do Rêgo Monteiro, que comandavam, respectivamente, a Fundação Wall Ferraz (FWF) e a Superintendência de Desenvolvimento Rural (SDR).

O presidente da Câmara acredita que a declaração de apoio ao deputado não vai causar insatisfação do PSDB com o parlamentar, que reafirmou a pretensão de continuar no partido. “Ele tem sido muito amigo. Estaremos juntos, estaremos caminhando juntos em 2018, sem nenhuma dúvida. Os partidos romperam, mas na politica tudo pode acontecer. Eu enxergo uma coisa maior na frente. Eu, Jeová, acompanho o deputado Themístocles”, pontuou.

O vereador disse que tem expectativas que as duas siglas se reaproximem, a nível municipal, nos próximos anos. “A história mostra que os dois partidos já estiveram em oposição e depois do mesmo lado. Acredito na reaproximação, não sei quando, mas não tenho dúvida disso”, falou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia