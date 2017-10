Mensagem de protesto é colada em placa diante do Congresso

Um adesivo com a frase "O grande acordo nacional" foi colado em uma placa turística em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, nesta segunda-feira (16). O novo letreiro também fazia referência a crimes supostamente praticados pelos parlamentares, como "formação de quadrilha" e "corrupção ativa".

A placa do Museu da República – que também fica na Esplanada dos Ministérios, a cerca de 1 km do Congresso – foi trocada pelas frases "A arte é o que resiste. Censura nunca mais!". No início da tarde, os adesivo foram retirados, e as placas voltaram a exibir os textos originais.

Até a publicação desta reportagem, o autor do protesto ainda não havia sido identificado.

Citação de áudios

A frase sobre "o grande acordo nacional" faz referência a uma conversa gravada entre o senador Romero Jucá (PMDB-RR) e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. No áudio divulgado em maio de 2016 (ouça aqui), Jucá fala em um "acordo" para "botar o Michel", durante um bate-papo sobre o impeachment de Dilma Rousseff.

Durante a conversa, o senador de Roraima também sugere que uma "mudança" no governo federal resultaria em um pacto para "estancar a sangria" representada pela operação Lava Jato. Jucá foi um dos dos principais articuladores do impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Confira o trecho:

MACHADO - É um acordo, botar o Michel, num grande acordo nacional.

JUCÁ - Com o Supremo, com tudo.

MACHADO - Com tudo, aí parava tudo.

JUCÁ - É. Delimitava onde está, pronto.

G1