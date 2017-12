Em depoimento a 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o ex-governador fluminense, Sérgio Cabral, afirmou que era chamado de "chefe" por políticos e delatores do esquema criado para a formação de cartel durante a realização de obras de reforma do Estádio Maracanã. O político chamou os envolvidos de "bando de puxa sacos", em depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas.



Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, assume ter recebido dinheiro de caixa 2. Foto: Reprodução/Fotos Públicas

Durante a audiência, ele também disse que não participou do processo para a escolha das empresas que fariam a obra do estádio. Quando perguntado sobre o anel no valor de R$ 800 mil, que o empresário Fernando Cavedish deu à ex-primeira dama do Rio, Cabral disse que o objeto foi devolvido logo em seguida. "Presente de puxa-saco para me agradar, para minha mulher, que foi devolvido e ele assumiu", afirmou. Cavedish afirmou em depoimento que o anel serviu como porta de entrada para a Delta participar das obras.

Em depoimentos anteriores, Cabral admitiu ter recebido recursos via caixa 2 e ter usado esta verba para o pagamento de dívidas pessoais. No entanto, ele nega ter cometidos os crimes de corrupção passiva e tráfico de influência.

