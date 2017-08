Mão Santa diz que está preparado para ser presidente do país

O prefeito de Parnaíba e ex-governador do Estado, Mão Santa (SD), comentou as informações de que ele pode formar chapa para disputar as eleições presidenciais no próximo ano. Segundo o prefeito, ele já recebeu cerca cinco convites para ser vice-presidente, entre eles um do presidente nacional do PEN, Edilson Barroso, e do deputado Jair Bolsonaro (PSC).

Ele acredita que a boa atuação quando administrou o Piauí, pode ter despertando o interesse de líderes políticos. Apesar de descartar a possibilidade de deixar a prefeitura de Parnaíba para sair como candidato, Mão Santa disse que está preparado para ser presidente do país.

“Parnaíba tem o melhor governo do país. Eu me preparei para ser presidente, como outros se prepararam, como Rui Barbosa e Petrônio Portela. Se ainda não fui, isso não é problema. Estou muito satisfeito, são coisas do destino. Mas muitos reconhecem o nosso governo”, frisou Mão Santa.

O prefeito explicou ainda porque não compareceu à reunião com o Governador Wellington Dias (PT) marcada para acontecer no início do mês de julho. Um dos assuntos que iria ser discutido no encontro eram as obras do Tabuleiro Litorâneo, assim como assuntos de interesses do município, como obras de infraestrutura para asfaltamento. De acordo com Mão Santa, ele tinha outra programação na data da audiência e esteve com técnicos para estudar a finalização das obras da segunda fase dos Tabuleiros. “Eu não iria de babaca, de cara de PT, porque eles não estudam. Eu estudo. A segunda fase corresponde a dois terços do que já temos e é a obra mais importante desse Estado”, justificou.

Ithyara Borges