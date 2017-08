A esquina da avenida Paulista com a rua Augusta foi o local escolhido por um grupo de manifestantes para assistir a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Isso porque ali se encontra o escritório da Presidência em São Paulo. Reunidos em frente a duas televisões, o grupo se reveza entre vaias e aplausos -dependendo do deputado que fala ao microfone.

Manifestantes se reúnem para assistir votação no centro de SP. (Foto: Reprodução/Paulo Pinto)



Convocado pela Frente Brasil Popular, formada por movimentos de esquerda, o ato se mantinha pequeno por volta das 18h. Raimundo Bonfim, coordenador da CMP (Central de Movimentos Populares), estima que 60 pessoas se encontram no protesto.

Bonfim diz acreditar na vitória de Temer nesta votação, mas ressalta que "o placar não será tão alto", "o que causa uma expectativa de aumentar a mobilização nas próximas denúncias".

O coordenador da CMP atribui a possível vitória do presidente às negociações que vêm ocorrendo nas últimas semanas. "O Temer, nos últimos 15 dias, não fez outra coisa a não ser negociar e liberar emendas. O Palácio do Jaburu virou um grande balcão de negócios", afirma.

Brasília

Manifestantes começaram a se reunir no fim da tarde desta quarta-feira (2) em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, para acompanhar a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. O ato foi convocado por centrais sindicais, em redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 200 pessoas se reuniam no gramado da Esplanada até as 18h10. Até o mesmo horário, representantes da Frente Brasil Popular não informavam estimativa, e diziam que "o pessoal ainda estava chegando".

Manifestantes se reúnem em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, durante votação de denúncia contra Temer (Foto: Neila Almeida/G1)

Desde as 9h, os deputados analisam um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), contra Temer, pelo crime de corrupção passiva. Até as 18h, os parlamentares ainda debatiam o tema, mas a votação ainda não tinha começado.

Três das seis faixas do Eixo Monumental, no sentido Congresso-Rodoviária, foram bloqueadas para o trânsito de veículos ao longo da tarde. Mesmo com o espaço reduzido, até as 18h, não havia registro de congestionamento na região. Durante todo o dia, nenhuma via na área central de Brasília chegou a ser interditada por completo.

Folhapress e G1