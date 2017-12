Mais de 90% do orçamento do MP é destinado ao pagamento da folha

As discussões sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) já estão sendo finalizadas na Assembleia Legislativa e alguns órgãos dos poderes não se sentiram contemplados com a proposta do governo, como o Ministério Público (MP-PI). O Procurador-geral de Justiça, Cleandro Moura, informou que o órgão pleiteava cerca de 20% de incremento no orçamento de 2018, mas só foi concedido 3,5%.

De acordo com o Procurador, os recursos que serão destinados ao MP-PI no pró- ximo ano ficarão, quase que em sua totalidade, comprometidos com o pagamento da folha. “Nosso orçamento é praticamente 99% para pagamento de membros e servidores. É muito pouco o que fica para investimentos em tecnologia, estrutura e sedes, que são necessários para um bom atendimento à população”, pontuou.



Foto: Elias Fontinele/ODIA



Com o incremento abaixo do que era esperado, o governo prometeu, segundo Cleandro Moura, realizar convênios para complementar os recursos que deverão ser aplicados tão somente em investimento. “Nós esperamos que haja o cumprimento da proposta do Governo do Estado para darmos continuidade a manutenção da máquina, porque o orçamento já está todo comprometido. Não sei como vamos sobreviver no próximo ano”, disse.

Ainda de acordo com o Procurador, a defasagem orçamentária do Ministério Público é antiga. “Infelizmente, com essa crise financeira e política, estamos vendo que o orçamento está mais diminuto. 3,5% é insuficiente para o Ministério Público, talvez, quem sabe, para mantermos até o que hoje nós temos”, finalizou Cleandro Moura.

Ithyara Borges - Jornal O Dia