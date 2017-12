Mais de 3,5 mil servidores estaduais ficarão sem salário de dezembro

O governo do Estado anunciou ontem (30) que 3.743 servidores públicos estaduais deixaram de participar do Programa de Atualização Cadastral Bienal 2017 e estão com o contracheque bloqueados. Estes não vão receber o salário base de referência do mês de dezembro, a ser pago em janeiro. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Administração e Previdência, dos servidores que deixaram de realizar a atualização cadastral, 1043 são ativos, 1338 inativos e 1362 são pensionistas.



Em entrevista, o secretário de Administração, Franze Silva, informou que a partir de segunda-feira (4) os faltosos começarão a ser notificados e devem comparecer a sede da Sead para fazerem a regularização justificando a não atualização. O gestor informou ainda que caso o bloqueio permaneça por 90 dias, a lista será encaminhada para Procuradoria Geral do Estado realizar os procedimentos necessários para abrir processos administrativos que podem culminar na exoneração dos servidores por abandono de cargo.

“Em 2015, cerca de sete mil servidores tiveram contracheques bloqueados por não se cadastrarem, o que fez o governo do Estado economizar anualmente R$ 21 milhões. O cadastro é exatamente para que exista na folha as pessoas que não estejam trabalhando e que causem prejuízos ao Estado”, pontuou Franzé Silva.

O gestor explicou ainda que agora será feito a homologação da atualização e em seguida será realizado o fechamento da folha de pagamento. Os que ainda não cadastraram não terão tempo hábil para entrarem na folha com referência a dezembro, que é paga em janeiro. Caso regularizem a situação, os servidores ou pensionistas recebem o valor retroativo.

Ithyara Borges e João Magalhães