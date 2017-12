Mais de 29 mil famílias em Teresina podem perder Bolsa Família

Mais de 29 mil famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em Teresina têm até o dia 10 de dezembro para atualizar os dados referentes à saúde. A não atualização pode gerar o cancelamento do auxílio. De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI), 10 mil famílias já atualizaram os dados, mas 29.916 ainda não fizeram a atualização em Teresina.



Para garantir o recebimento do benefício social, todas as famílias assumem o compromisso de realizar acompanhamentos de saúde, como o cartão de vacinação, serviços de pré-natal e saúde do bebê.

“É importante que as famílias compareçam com urgência as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Elas receberão o cartão de acompanhamento do Programa Bolsa Família, que é um registro e respaldo, dentro do projeto, de que estão fazendo o acompanhamento. A intenção do acompanhamento relacionado à saúde é garantir uma proteção relacionada a esse aspecto, melhorando a qualidade de vida”, aponta Luiza de Marilac, gerente de Renda Mínima e Benefícios da Semcaspi.

É necessário que as famílias procurem o Agente Comunitário de Saúde ou UBS de sua região. Devem comparecer as crianças menores de 7 anos, as mulheres de 14 a 44 anos e também as gestantes ou nutrizes. Os beneficiários devem levar o cartão do Bolsa Família, a Caderneta de Vacinação das crianças e, caso haja, das gestantes.

Outras condicionalidades do Bolsa Família

Além da saúde, também devem ser atendidas condicionalidades de assistência social e educação. Na primeira, observa-se a frequência nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). E na educação, acompanha-se o desempenho nas atividades escolares e a frequência escolar por parte das crianças e dos adolescentes.

