Lula vem a Teresina para receber título Doutor Honoris Causa pela UFPI

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Teresina, no próximo dia 04 de setembro, para receber o título de Doutor Honoris Causa concedido pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). A informação foi confirmada na tarde de hoje (08), pelo secretário de Governo do Piauí e membro do Partido dos Trabalhadores, Merlong Solano.

Em passagem pelo Piauí para cumprir agenda pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-presidente estará na capital, às 10h do dia 04 de setembro, para receber a homenagem. Antes da vinda à Teresina, o político também participará de eventos nas cidades de Marcolândia e Picos.



Ex-presidente receberá título Doutor Honoris Causa concedido pela UFPI. (Foto: Reprodução)

Para o secretário de Governo, a concessão do título é um reconhecimento do trabalho do ex-presidente no estado, em especial na área da educação. “A UFPI passou por uma expansão ao longo do governo Lula, tanto no ensino, quanto na pós-graduação. Praticamente não haviam cursos de mestrado e doutorado, e, ao final do segundo mandato do ex-presidente, muitos cursos de pós-graduação foram abertos, oferecendo uma oportunidade de qualificação para a nossa juventude”, afirma o secretário.

De acordo com o secretário de Governo, a concessão havia sido votada há anos pelo Conselho Universitário da UFPI e a vinda de Lula ao Piauí será a oportunidade para prestar a homenagem ao ex-presidente. Contudo, ainda não há local definido para a realização da cerimônia de entrega do título.

O título de Doutor Honoris Causa é concedido a pessoas de grande destaque ou importância por seu trabalho, que não necessariamente sejam portadoras de um diploma universitário, mas que tenham se destacado em determinada área, como na política.



Nathalia Amaral