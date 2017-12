Lula diz que Ciro Gomes 'na hora que pensa bobagem, não deve falar'

Questionado sobre críticas que Ciro Gomes tem feito a ele, Lula elogiou o cearense na conversa que teve com jornalistas nesta quarta (20), no Instituto Lula. Mas afirmou que "nem tudo o que a gente pensa a gente pode falar".

Sobre Bolsonaro, afirmou: "Ele vai até onde o povo quiser que ele vá".

Bolsonaro

"O Bolsonaro vai até onde o povo quiser que ele vá. Eu sinceramente não vejo como você fazer uma campanha destilando ódio. A urna é um lugar de depositar esperança. Na urna você não deposita ódio. Então eu tenho que fazer uma campanha vendendo coisas que eu acredito serem possíveis fazer para melhorar a vida do povo brasileiro. A política foi demonizada. Não é de graça que se demonizou a política. A demonização da política tem interesses políticos. Quanto menos a sociedade acreditar na política, quanto mais ódio tiver, mais fascista será a sociedade. Esse Congresso atual é a cara do povo em 2014. O povo foi votar permeado pelo ódio. Tem muita gente que vai na Paulista fazer protesto mas não tem coragem de dizer em quem votou. Tem vergonha."

Ciro Gomes

"O Ciro faz mal para ele próprio. O problema do Ciro não é que os ataques dele vão me prejudicar. Vão prejudicar a ele mesmo. Nem tudo o que a gente pensa a gente pode falar. Na hora em que pensa bobagem, não fala. Mas eu gosto dele, sou muito agradecido a ele. Ciro é inteligente. Mas a inteligência tem que ser usada para ganhar as eleições. Tem que ter cuidado com as palavras. Quando o Ciro tomar a decisão de ser candidato de verdade, ele terá que saber que o que a gente fala pesa muito, contra a gente mesmo."

FolhapressMônica Bergamo