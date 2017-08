Lucy é pré-candidata a deputada federal, garante Ciro Nogueira

O nome de Lucy Silveira (PP) tem sido apontando para disputar vários cargos na eleição do próximo ano, inclusive já foi especulada uma concorrência para a vaga de vice-governadora na chapa de Wellington Dias (PT). Mas, o presidente do Partido Progressista, o senador Ciro Nogueira, garantiu que a esposa do prefeito Firmino Filho (PSDB) é pré-candidata à deputada federal.

(Foto: Reprodução)

Ciro Nogueira afirmou Lucy Silveira está preparada para disputar qualquer vaga em uma composição. “A Lucy é um grande quadro do partido, foi uma das maiores aquisições este ano e é uma pré-candidata a deputada federal, mas é uma situação que só vai ser decidida no próximo ano”, declarou.

Com relação à vaga de vice-governador, que hoje é ocupada por Margarete Coelho (PP), o presidente do partido ressaltou que as definições de nomes e cargos só acontecerão no próximo ano. Segundo Ciro Nogueira, os filiados do partido deverão passar por uma pesquisa interna antes da indicação.

“Hoje qualquer membro do partido progressista está qualificado para qualquer cargo em uma chapa. Mas, primeiro temos que definir nas coligações com os partidos coligados se vai caber ao nosso partido essa indicação; Se couber, faremos uma disputa interna. Hoje temos um grande nome, que é o da vice-governadora”.

Caso o partido não fique com a vaga de vice na chapa de Dias, que também é disputada pelo PMDB e PSD, Margarete Coelho deve se candidatar a deputada estadual e tentar voltar a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa

Ithyara Borges