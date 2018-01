Joninha admite que poder sair do PSDB para fazer dobradinha com Lucy

O vereador Joninha é um dos parlamentares municipais que pretende deixar o mandato para se dedicar uma candidatura este ano. A intenção do peessedebista é disputar uma das vagas na Câmara Federal e, por isso, pode deixar o partido.

De acordo com Joninha, ele só disputará o cargo de deputado federal pelo PSDB, se o partido não indicar ou filiar um outro nome para a vaga. O objetivo do vereador é fazer uma dobradinha com Lucy Silveira (PP) e conseguirem, juntos, angariar votos que possam eleger os dois. Lucy Silveira é pré-candidata a deputada estadual.

O vereador tem até o mês de março para definir se vai disputar o cargo pelo seu atual partido. De acordo com a legislação eleitoral, candidatos que querem mudar de legenda para disputar as eleições precisa fazer a troca até seis meses antes da eleição, sem a perda de mandato.

Joninha afirmou que já conversou com o prefeito Firmino Filho (PSDB) sobre sua decisão. “Já expliquei para o prefeito nosso posicionamento, a nossa intenção, e ele me apoiou. É uma candidatura real, não é só para preencher legenda”, declarou o vereador ao Jornal O Dia.

O PSDB do Piauí não possui representantes no Congresso Nacional, não tem, atualmente, nenhum deputado federal e/ou senador eleito. No Estado, a sigla possui três deputados na composição da Assembleia Legislativa – Firmino Paulo, Marden Meneses e Luciano Nunes.

Ithyara Borges - Jornal O Dia