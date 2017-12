João Vicente participa de evento de filiação do PTB, mas não se filia

O empresário João Vicente Claudino (sem partido) participará hoje do evento de filiação do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), sigla que já comandou e que planeja retornar na sua volta ao cenário político. João Vicente fará parte da mesa de honra da solenidade, mas não assinará a sua ficha de filiação.

De acordo com a assessoria de imprensa do ex-senador, João Vicente não assinará a ficha de filiação porque ainda estuda as possibilidades e os convites das diversas siglas que recebeu. A tendência é que o empresário volte ao partido, mas a definição só acontecerá no fim do prazo de filiação para quem quer participar das eleições, em abril de 2018.



Ex-senador tem até março para definir o futuro partidário, se quiser disputar eleição (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



O evento do PTB ocorrerá no Cine teatro da Assembleia com o objetivo de abonar as fichas de lideranças empresariais, membros da Câmara de Dirigentes Legista de Teresina e da Associação Industrial do Piauí. Já as filiações de nomes políticos estão previstas para acontecer somente no próximo ano.

Além da executiva estadual, parlamentares filiados e convidados, a solenidade contará com a presença do presidente nacional do partido, Roberto Jefferson. O ex-deputado esteve no Piauí em abril, quando conversou com o ex-senador João Vicente Claudino sobre sua volta ao partido. Na visita, o presidente informou que o partido pretende lançar candidato na disputa de 2018 e ir para oposição ao governo.

Ithyara Borges - Jornal O Dia