João Doria grava vídeo para 'reafirmar sua lealdade' a Alckmin

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), publicou neste domingo (13) nas redes sociais um vídeo em que ele diz reafirmar sua lealdade ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, seu correligionário. O depoimento, que fez ao lado do governador, teve o objetivo, segundo Doria, de rebater reportagens sobre uma suposta disputa entre os dois pela vaga de presidenciável tucano em 2018.





O prefeito João Doria fala ao lado do governador Geraldo Alckmin (Vídeo: Reprodução/Facebook; Foto: Antonio Cruz /EBC)

O vídeo veio acompanhado de um texto de apresentação. "Reafirmo minha lealdade ao governador Geraldo Alckmin, com quem tenho uma estreita amizade há 37 anos. Especulações e notícias fantasiosas que vem sendo divulgadas por alguns órgãos da imprensa não vão abalar nossa amizade e o respeito que temos um pelo outro", disse o prefeito.

Neste domingo (13) reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que Doria e Alckmin estão intensificando a agenda de viagens pelo país visando pavimentar uma candidatura à eleição presidencial de 2018. Alckmin é padrinho político de Doria no PSDB e dado como candidato natural dos tucanos ao Palácio do Planalto. O prefeito, porém, tem investido no marketing para tornar-se conhecido nacionalmente como um alternativa aos políticos tradicionais e seu nome começa a subir nas pesquisas de intenção de votos para a disputa do ano que vem.

Na sexta-feira (11), numa palestra em Porto Alegre, o governador Geraldo Alckmin disse que "2018 será a eleição da experiência". A declaração foi vista como uma indireta a Doria, que se apresenta como o novo na política. Doria também fez viagens para outros Estados. Em Curitiba, ouviu do governador tucano Beto Richa que "espera que, em breve, ele coloque o estilo empresarial de governar em todo país".

No vídeo, gravado às 21h30 deste domingo (13), Doria diz que Alckmin é seu amigo. "Para deixar muito clara a minha posição a vocês que nos acompanham da minha lealdade, da minha relação, da minha admiração, estima e amizade com o governador Geraldo Alckmin. Eu tenho falado isso sempre", disse Doria.

"Essa relação nasceu fora da política e não há nada que vá nos dividir, nada que vá nos afastar. Não há nada que vá nos colocar em campos distintos", disse Doria. "Portanto, notícias que são publicadas, colocações insidiosas e infundadas às vezes veiculadas em veículos de comunicação sem nenhum fundamento. Então eu aproveitei a oportunidade ao tomar esse cafezinho com o governador para reafirmar a ele este meu sentimento e a vocês também."

No final do vídeo, Doria pediu que Alckmin desse uma palavra. "Olha, uma grande alegria, tomamos um café aqui com o João, que é sempre um amigo muito querido. Que, aliás, desde a época do nosso querido Mario Covas (governador de São Paulo entre 1995-2001), nosso professor de ambos, e ainda feliz dia dos pais", disse o governador.

Doria terminou o vídeo com os dedos indicador e médio em formato de "V" inclinados, um símbolo de sua campanha. "A vocês muita felicidade, muita alegria, muita paz no coração e muita harmonia, como aqui. Acelera o seu coração", disse Doria. O vídeo foi encerrado com a imagem de Doria e Alckmin sorridentes fazendo uma selfie.

Wálter Nunes